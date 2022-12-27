Була домовленість: Маркевич розповів, чи погодиться очолити збірну України після зради

Футбольний тренер Мирон Маркевич може бути одним з кандидатів на посаду наставника збірної України. Сам Маркевич не відкидає такої можливості.

Збірна України з футболу в кінці 2022 року залишиться без головного тренера. Контракт з Олександром Петраковим закінчується, і Українська асоціація футболу не має наміру його продовжувати. Відтак зараз тривають пошуки нового наставника для збірної України.

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Головним претендентом на цю посаду є Сергій Ребров. Правда зараз він зайнятий роботою у клубі Аль-Айн в ОАЕ.

Тож ще одним кандидатом на цю посаду є Мирон Маркевич. Сам він міг очолити "синьо-жовтих" ще влітку 2021 року, коли команду покинув Андрій Шевченко. Але тоді ця посада і дісталася Олександру Петракову.

"Ми мали домовленість. Я заради цього і працював з УАФ п'ять років, бо була домовленість – Шевченко йде, а я тренуватиму збірну. Але не вийшло. Не знаю, які там обставини і хто був за чи проти. Мені це вже не цікаво", – розповів Мирон Маркевич.

Чи погодиться Маркевич очолити збірну України

Мирон Маркевич – єдиний тренер в історії збірної України, який провів більше одного матчу на чолі команди та не програв. Збірну України він очолив в лютому 2010 року. Тоді він поєднував цю роботу з посадою головного тренера харківського Металіста. Але коли в серпні 2010 року Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ покарав харківський клуб зняттям очок, Маркевич заявив, що покидає збірну України. Під його керівництвом команда провела чотири матчі, три з яких виграла і ще одного разу зіграла внічию.В липні 2016 року Маркевич, який на той час був без роботи, очолив Комітет національних збірних команд УАФ. На цій посаді він і попрацював п'ять років – до літа 2021 року. І покинув УАФ після того, як не вдалося очолити збірну України – місце головного тренера віддали Олександру Петракову.

Маркевич не дав однозначної відповіді на те, чи погодився б очолити збірну України, якби зараз йому надійшла відповідна пропозиція.

"Потрібно думати над таким питанням. Рік тому така пропозиція була актуальною для мене. Я був готовий і, щиро кажучи, мені дуже хотілося. Але не вийшло", – розповів Мирон Маркевич.