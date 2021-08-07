Мирон Маркевич не очолить збірну України, – журналіст

7 серпня 2021 , 10:20
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Джерело:

твітер Ігоря Бурбаса

Збірна України з футболу вже 9 серпня отримає новий тренерський штаб. Мирон Маркевич був одним із головних претендентів на цю посаду.

Маркевича у збірній не буде

На пост головного тренера української збірної претендують відразу два тренери – Мирон Маркевич та Сергій Ребров. За інформацією журналіста Ігоря Бурбаса, першими велись перемовини із Маркевичем, але до згоди сторони так і не дійшли.

Варте уваги Президент УАФ натякнув на нового тренера збірної України

Маркевич зустрівся із президентом УАФ Андрієм Павелком. Сторони обговорювали контракт за схемою 1+1 рік. Однак перемовини не увінчались успіхом. Раніше Маркевич вже очолював українську команду.

Кандидати на пост тренера збірної України

  • 1 серпня стало відомо, що контракт Андрія Шевченка з УАФ закінчився. Андрій Миколайович подякував усім за роботу та покинув збірну. Разом із ним більше у "синьо-жовтій" команді не працюватимуть помічники українця Андреа Малдера та Олександр Шовковський.
  • Шевченко зробив історичне досягнення – вивів Україну у чвертьфінал Євро-2020.
  • Крім Маркевича на пост у збірній претендує Сергій Ребров. Наставник вже навіть знайшов вихід, як достроково розірвати угоду з Аль-Айном, у якому зараз працює. 
Автор: Софія Кулай