Мирон Маркевич не очолить збірну України, – журналіст
7 серпня 2021 , 10:20Читать новость на русском
Джерело:твітер Ігоря Бурбаса
Збірна України з футболу вже 9 серпня отримає новий тренерський штаб. Мирон Маркевич був одним із головних претендентів на цю посаду.
Маркевича у збірній не буде
На пост головного тренера української збірної претендують відразу два тренери – Мирон Маркевич та Сергій Ребров. За інформацією журналіста Ігоря Бурбаса, першими велись перемовини із Маркевичем, але до згоди сторони так і не дійшли.
Варте уваги Президент УАФ натякнув на нового тренера збірної України
Маркевич зустрівся із президентом УАФ Андрієм Павелком. Сторони обговорювали контракт за схемою 1+1 рік. Однак перемовини не увінчались успіхом. Раніше Маркевич вже очолював українську команду.
Кандидати на пост тренера збірної України
- 1 серпня стало відомо, що контракт Андрія Шевченка з УАФ закінчився. Андрій Миколайович подякував усім за роботу та покинув збірну. Разом із ним більше у "синьо-жовтій" команді не працюватимуть помічники українця Андреа Малдера та Олександр Шовковський.
- Шевченко зробив історичне досягнення – вивів Україну у чвертьфінал Євро-2020.
- Крім Маркевича на пост у збірній претендує Сергій Ребров. Наставник вже навіть знайшов вихід, як достроково розірвати угоду з Аль-Айном, у якому зараз працює.