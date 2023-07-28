Ніхто не збирається терпіти тотальний сором: Луческу почув вирок щодо свого майбутнього в Динамо
Джерело:Вацко On air
Керівництво Динамо поставило ультиматум перед Мірчею Луческу. Кияни не мають права осоромитись на єврокубковій арені.
Мірча Луческу покине Динамо в разі не виходу команди до групового етапу Ліги конференцій. Румунський фахівець залишить пост головного тренера ще до кінця завершення угоди з киянами.
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Немає права на помилку
Провальні виступи "біло-синіх" як на єврокубковій арені (останнє місце в групі ЛЄ), так і на внутрішній (4-та сходинка в УПЛ), звичайно ж, не заставляють тішитись жодного фаната Динамо. Терпець керівництва столичного колективу також не вічний, тому боси киян поставили перед Мірчею Луческу прозорий ультиматум. Сезон 2023/2024 у будь-якому випадку стане останнім для румунського фахівця на чолі "бобрів", проте сторони можуть розпрощатися ще до завершення угоди. Діло в тому, що керівництво Динамо не бажає, аби "біло-сині" осоромились на єврокубковій арені.
Мірча Луческу може достроково зійти з крісла головного тренера киян в разі не виходу столичного колективу до групового етапу Ліги конференцій. Такий вирок є досить логічним, оскільки кияни ще нещодавно виступали у Лізі чемпіонів, або ж щоріч виходили до Ліги Європи. Без єврокубків колектив ще не залишався, тому даний негативний результат можна вважати тотальним провалом не тільки для Динамо, а й для всього українського футболу.
На "бобрів" чекають два кваліфікаційні етапи до групової стадії Ліги конференцій. У "півфіналі" кияни зустрінуться із переможцем пари Арарат-Арменія (Вірменія) – Аріс (Греція), матчі з яким відбудуться 10-го та 17-го серпня. В разі тріумфу Динамо в даному раунді, "біло-сині" зіграють у "фіналі" (суперник поки що невідомий) за право вийти у так бажаний груповий етап змагань.До речі. До Ліги конференцій також кваліфікується полтавська Ворслка, яка у першому матчі другого відбвіркового раунду обіграла грузинську Ділу із рахунком 2:1. Ба більше, до групового етапу Ліги конференцій можуть потрапити ще два українські колективи, а саме луганська Зоря (якщо програє у кваліфікації до Ліги Європи) та Дніпро-1 (якщо програє у відборах до Ліги чемпіонів та Ліги Європи, проте тоді "спортклубівцям" доведеться ще зіграти у "фіналі" кваліфікації до ЛК).
Нагадаємо, що Мірча Луческу кінець минулого сезону провів не з командою, оскільки румунський фахівець вирішив взяти лікарняний, зважаючи на свій стан здоров'я. Виконуючим обов'язків головного тренера Динамо був Олександр Шовковський. Також на пост наставника киян сватають чемпіона Польщі, а також коуча юніорського колективу киян.
Мірча Луческу в Динамо
- Луческу повернувся в Україну в 2020 році, підписавши контракт з Динамо. Призначення Луческу не сприйняли, зокрема, ветерани "біло-синіх" Олег Блохін, Ігор Бєланов, Леонід Буряк, Йожеф Сабо, Артем Мілевський та інші. Все через те, що раніше румун очолював принципового суперника киян Шахтар. Ультрас Динамо анонсували акції протесту проти призначення Луческу головним тренером.
- За інформацією румунських ЗМІ Мірча у свою чергу пішов з посади головного тренера Динамо. Однак у Києві це спростували, а президент Динамо Ігор Суркіс повідомив, що не володіє інформацією про дії Луческу, отож румун залишився.
- З киянами Мірча вигравав усі внутрішні українські турніри, а саме чемпіонат, Кубок та Суперкубок України.