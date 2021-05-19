Луческу вакцинувався від коронавірусу в Румунії: відео

Головний тренер Динамо 76-річний Мірча Луческу отримав щеплення вакциною Pfizer від коронавірусу в Румунії.

Спеціаліст пройшов медичну процедуру в Румунії, де він перебуває на відпочинку після сезону. Повторне щеплення через певний термін Луческу також зроблять в Румунії.

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Як Луческу вакцинувався від коронавірусу: відео

Досягнення Луческу в Динамо

Під керівництвом Луческу Динамо вперше з 2006 року виграло всі три внутрішніх трофея за один сезон.

У чемпіонаті України воно випередило Шахтар на 11 очок, в Суперкубку країни обіграло "гірників" з рахунком 3:1, а в фіналі Кубка України впоралося з Зорею (1:0).