Специалист прошел медицинскую процедуру в Румынии, где он находится на отдыхе после сезона. Повторную прививку через определенный срок Луческу также сделают в Румынии.

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Достижения Луческу в Динамо

Под руководством Луческу Динамо впервые с 2006 года выиграл все три внутренних трофея за один сезон.

В чемпионате Украины оно опередило Шахтер на 11 очков, в Суперкубке страны обыграло "горняков" со счетом 3:1, а в финале Кубка Украины справилось с Зарей (1:0).