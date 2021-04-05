Луческу став найкращим тренером 20 туру УПЛ

Наставник київського Динамо Мірча Луческу став найкращим тренером 20 туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). У 20 турі Динамо на виїзді здобуло важливу перемогу над Олександрією.

Луческу – тренер туру

Всеукраїнське об'єднання тренерів з футболу за підсумками 20-го туру української Favbet Ліги визнало лауреатом в номінації "Тренер туру" наставника Динамо Мірчу Луческу.

До речі Луческу став найкращим тренером місяця в УПЛ

75-річний румунський тренер отримав середній бал – 4,8. Луческу отримав максимальний бал за 4 показниками. Тренер отримав четвірку у розділі "Майстерність у роботі з кадрами".

У 20 турі Динамо на виїзді перемогло Олександрію (2:1) та зберегло перевагу над Шахтарем у 7 очок.

Бондаренко – гравець туру

Також українська Прем'єр-Ліга визначила найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь у матчах 20-го туру Favbet Ліги.

За підсумком голосування перемогу здобув нападник Маріуполя Артем Бондаренко. Футболіст забив три голи у ворота Інгульця. "Азовці" перемогли з рахунком 4:3.

Зазначимо, що 21 тур УПЛ відбудеться 10-11 квітня. За 6 турів до завершення сезону Динамо впевнено лідирує у турнірній таблиці.