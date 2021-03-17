Луческу визначився з нападником, якого повинне купити Динамо

Наставник Динамо Мірча Луческу визначився з нападником, який влітку має підсилити київський клуб. Луческу хоче, щоб Динамо придбало хорвата Кристияна Ловрича.

Ловрич – фаворит Луческу

Кристиян Ловрич виступає за хорватський клуб ХНК Гориця. Мірча Луческу все ще зацікавлений у його підписанні.

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Румунський тренер хоче, щоб Динамо продовжило переговори з Горицею і 25-річний перейшов до складу української команди влітку 2021 року.

Повідомлялося, що хорват міг перейти у Динамо в зимове трансферне вікно, але клуби не домовилися.

Динамо хотіло знизити ціну за форварда до 2,5 мільйона євро, тоді як Гориця просила 2,8 мільйона.

Водночас спеціалізований портал Transfermark оцінює нападника у 5,50 мільйона євро.

У цьому сезоні Ловрич зіграв за Горицю 25 матчів, в яких забив 15 голів.

Раніше президент Динамо Ігор Суркіс у коментарі "Циганик LIVE" розповів, що столична команда планує підсилюватися влітку. Саме так вирішив Мірча Луческу.