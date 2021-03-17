Наставник Динамо Мирча Луческу определился с нападающим, который летом должен усилить киевский клуб. Луческу хочет, чтобы Динамо приобрело хорвата Кристиана Ловрича.

Ловрич – фаворит Луческу

Кристиан Ловрич выступает за хорватский клуб ХНК Горица. Мирча Луческу все еще заинтересован в его подписании.

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Румынский тренер хочет, чтобы Динамо продолжило переговоры с Горицей и 25-летний футболист перешел в состав украинской команды летом 2021 года.

Сообщалось, что хорват мог перейти в Динамо в зимнее трансферное окно, но клубы не договорились.

Динамо хотело снизить цену за форварда до 2,5 миллиона евро, тогда как Горица просила 2,8 миллиона.

В то же время специализированный портал Transfermark оценивает нападающего в 5,50 миллиона евро.

В этом сезоне Ловрич сыграл за Горицу 25 матчей, в которых забил 15 голов.

Ранее президент Динамо Игорь Суркис в комментарии "Цыганык LIVE" рассказал, что столичная команда планирует усиливаться летом. Именно так решил Мирча Луческу.