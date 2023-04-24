21 квітня відбулася чергова зустріч формату "Рамштайн", на якій обговорювалася військова допомога Україні. В кулуарах зустрічі міністр оборони України Олексій Резніков подарував іменні футболки Чорноморця своїм колегам, які відвідали Одесу під час війни.

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Потужне підсилення "моряків"

У себе в Twitter Олексій Резніков опублікував фотоколаж з "оновленим складом" Чорноморця. До нього увійшли міністри оборони, які побували в Одесі з початку російської агресії. Окрім українського чиновника, який поставив себе у воротах, до складу "моряків" потрапили: Кайса Оллонгрен (Нідерланди), Арвідас Анушаускас (Литва), Маріо Баножич (Хорватія), Троельс Лунд Поульсен (Данія), Пол Йонсон (Швеція) та Маргарита Роблес (Іспанія).

"Ми підібрали гідних гравців на цей футбольний сезон. Жорсткі вимоги: ви повинні бути досить сміливими, щоб побувати в Одесі, і ви віддані перемозі України у війні. Якщо ви виявитеся міністром оборони, це буде перевагою. Цього разу я гратиму воротарем.

Усі вони знають домашній стадіон ФК Чорноморець. Вони бачили роздягальню та навіть виходили на поле. Вдячний за вашу відданість та підтримку", – написав Резніков.

Склад Чорноморця за версією Резнікова / twitter.com/oleksiireznikov

Тим часом підопічні Романа Григорчука, натхнені такою увагою міністра оборони України, здобули перемогу над Кривбасом з рахунком 3:2 в матчі чемпіонату УПЛ.