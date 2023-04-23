Команди провели третій тур "другого етап" Першої ліги України. Запорізький Металург активно воює за місце в претенденти на елітний дивізіон, а Оболонь збиває Полісся з ніг, пише 24 Канал.

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Вимальовується ясніша картина

Команди уже з "чемпіонської групи" у своєму активі мають уже по 9 матчів, хоча у "другому етапі" колективи відіграли тільки три тура. Все через те, що командам зарахувалися шість результатів з "першого етапу", з колективами, які також вийшли до чемпіонської групи. Наприклад Поліссю підтягнулися по два матчі з Нивою, Карпатами та Кременем та навпаки, тому деякі клуби уже розпочали "другий етап" з солідною перевагою.

Нива – Кремінь 0:2

Голи: Галата, 29, Матвєєв, 71

Колективи провели битву аутсайдерів чемпіонської групи. Команди, скоріше за все, втратили шанси на вихід в УПЛ, тому грають у своє задоволення. Цього разу саме Кременю вдалось своїх фанатів потішити, обігравши тернопільських суперників та опустивши їх на останнє місце турнірної таблиці.

Відеоогляд матчу Нива – Кремінь:

Епіцентр – Металург 1:2

Голи: Ничипоренко, 82 – Сидоров, 14, 52

Щодо цих двох команд, то вони все ще ведуть активну боротьбу за вихід у елітний дивізіон України. Металург у складній боротьбі зміг відірватись від свого прямого конкурента, тепер дихаючи у спину претендентам на підвищення у класі.

Відеоогляд матчу Епіцентр – Металург:

Карпати – ЛНЗ 1:1

Голи: Кожанов, 87 – Солдат, 35

Карпати, які тільки увірвалися в зону підвищення у класі, ледь не дали змогу своїм черкаським конкурентам втекти подалі від себе. Проте досвідчений нападник "левів" врятував ситуацію на останніх хвилинах зустрічі, та от львів'яни відчувають, як Металург уже топчиться їм по п'ятах.

Відеоогляд матчу Карпати – ЛНЗ:

Полісся – Оболонь 0:1

Гол: Єрмоленко, 28

Якщо у цьому турі фанати мали змогу подивитись на битву аутсайдерів, то також вони могли помилуватися дуеллю лідерів чемпіонської групи. Київський колектив мінімально здолав свого маститого конкурента, повернувшись на вершині таблиці та завдавши другої поразки "вовкам" у "другому етапі".

Відеоогляд матчу Полісся – Оболонь:

Нагадаємо, що за підсумками розіграшу чемпіонської групи два колектива на пряму підвищаться до Української Прем'єр-ліги, замінивши команди, які посядуть 15-е та 16-е місце елітного дивізіону. А от клуби, які займуть 3-є та 4-е місця за підсумками чемпіонської групи, зіграють у плей-офф раунді за право стати учасником УПЛ з командами, які посядуть 13-е та 14-е місця елітного дивізіону відповідно.

Турнірна таблиця Першої ліги / Flashscore