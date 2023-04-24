21 апреля состоялась очередная встреча формата "Рамштайн", на которой обсуждалась военная помощь Украине. В кулуарах встречи министр обороны Украины Алексей Резников подарил именные футболки Черноморца своим коллегам, посетившим Одессу во время войны.

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Мощное усиление "моряков"

У себя в Twitter Алексей Резников опубликовал фотоколлаж с "обновленным составом" Черноморца. В него вошли министры обороны, побывавшие в Одессе с начала российской агрессии. Кроме поставившего себя в воротах украинского чиновника в состав "моряков" попали: Кайса Оллонгрен (Нидерланды), Арвидас Анушаускас (Литва), Марио Баножич (Хорватия), Троэльс Лунд Поульсен (Дания), Пол Йонсон (Швеция) и Маргарита (Испания).

"Мы подобрали достойных игроков на этот футбольный сезон. Жесткие требования: вы должны быть достаточно смелыми, чтобы побывать в Одессе, и вы отданы победе Украины в войне. Если вы окажетесь министром обороны, это будет преимуществом. В этот раз я буду играть вратарем.

Все они знают домашний стадион ФК Черноморец. Они видели раздевалку и даже выходили на поле. Благодарен за вашу преданность и поддержку", – написал Резников.

Состав Черноморца по версии Резникова / twitter.com/oleksiireznikov

Тем временем подопечные Романа Григорчука, вдохновленные таким вниманием министра обороны Украины, одержали победу над Кривбассом со счетом 3:2 в матче чемпионата УПЛ.