Міністр – ідіот, – на Росії підгорає через рекомендації українцям уникати росіян на Олімпіаді
Джерело:Чемпионат.com
Російський коментатор Дмитро Губернієв висловився про рекомендації Міністерства спорту та молоді України для спортсменів на Олімпіаді в Пекіні.
Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт підтвердив, що відомство рекомендувало уникати українським спортсменам спільних фото із росіянами під час Олімпійських ігор у Пекіні (Китай).
До слова Українець Абраменко заявив, що не відмовиться від фото з росіянином на п'єдесталі Олімпіади
Також Гутцайт заявив, що спортсмени знають, як "поводитися під час провокацій", пов'язаних із росіянами.
"Міністр – ідіот. Він і є головним ворогом українського спорту. Які можуть бути провокації? Я зайду і в Юлії Джими заберу сир на сніданку? Ця заява – найголовніша провокація", – почав російський пропагандист.
Губернієв заявив, що у нього немає проблем із спілкуванням з українськими тренерами та спортсменами.
Ми товаришуємо з Україною. Я у чудових стосунках з українськими тренерами та спортсменами. Наші номери були поруч, ми щодня віталися. Не було жодних проблем – вони їх самі вигадують. Мені немає жодної справи до міністра спорту. Вони тільки нервують спортсменів та створюють їм нестерпні умови. Ми завжди з розкритими обіймами до їхніх спортсменів, як і вони. Людина ж говорить про якісь провокації,
– сказав Губернієв.
Що відомо про ситуацію
- Мінспорту України порадило спортсменам відмовитись від інтерв'ю російською мовою. Також атлетам з України не рекомендують позувати із росіянами для спільних фото.
- Скандал спровокувало спільне фото української стрибуні у висоту Ярослави Магучих із росіянкою Марією Ласіцкене на літніх Іграх у Токіо: обидві спортсменки стали призерами змагань зі стрибків у висоту. На батьківщині українка зазнала критики і була викликана на бесіду до Міністерства оборони.