Що буде зі спортсменами, які втекли за кордон і не повернулися: як їх каратимуть

Міністерство разом з СБУ буде позбавляти членства у федераціях тих, хто незаконно переховується в інших країнах. Про це розповів заступник Міністра молоді та спорту Матвій Бідний.

Українські спортсмени активно допомагають країні у війні проти Росії з перших днів повномасштабного вторгнення. Більшість беруть участь у фінансовій та гуманітарній допомозі, інші ж зі зброєю в руках пішли на фронт.

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Втім серед світу спорту є чимало представників, які дистанціювались від війни. Багато хто виїхав за кордон до початку повномасштабної війни або навіть після і там пересиджують.

Але на них очікують серйозні санкції від Мінмолодьспорту та СБУ. Про це в інтерв'ю 24 каналу повідомив заступник міністра молоді та спорту Матвій Бідний.

В нас є спортсмени, які на початку війни виїхали нібито на змагання за кордон, а самі з порушенням закону України переховуються сьогодні. Вони, фактично, втекли. Тобто використали можливості того, що вони були членами національної збірної України. Ми прийняли рішення, що таких спортсменів просто виключаємо з членів національної збірної команди України. І так само по кожному такому випадку, ми залишаємо за собою право співпрацювати й зі Службою безпеки України, й іншими органами. І робити висновки. А оцінку даватимуть компетентні органи.

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Ми ніколи не думали, що зіткнемося із ситуацією, що нам доведеться зафіксовувати історію, що хтось кудись втік, чому втік. І визначати та давати правові визначення. Зрозуміло, що якщо він перебував за кордоном, в нього є термін, коли він мав повертатися. Залежить від того, він член штатної збірної чи ні. Якщо він член штатної збірної, то сьогодні він має перебувати в Україні. А за кордоном він може бути тільки у відряджені. Як і будь-хто з нас, державних службовців, хто працює в державних установах.

Якщо вони на навчально-тренувальних зборах або на змаганнях, вони у службовому відрядженні. Якщо ні, то вони мають бути тут. Якщо вони це порушують, то ми змушені розривати з ними контракти і вони втрачають свою позицію в штатній національній збірній команді України. Тобто тут багато таких проблем, які доводиться вирішувати. У правоохоронних органів є кількість та прізвища. На щастя, їх не дуже багато, але є й такі випадки. Тим більше які казали, що повернуться, що вони на змаганнях. Є й такі випадки, коли спортсмен просто приїхав, навіть у готель не поселився, взяв таксі та погнав,

– розповів Матвій Бідний.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів ухвалив рішення, згідно з яким українські федерації та їх спортсмени мають бойкотувати змагання за участі росіян та білорусів. Це стало відповіддю на скандальну постанову МОК.

На початку квітня Міжнародний олімпійський комітет вирішив дозволити спортсменам з РФ та Білорусі повернутись у міжнародні змагання. Правда, виступати вони мають під нейтральним статусом та повинні не підтримувати війну.