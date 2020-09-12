Футбольний клуб "Львів" у літнє міжсезоння підписав декількох новачків. Вони ж вийшли в першому матчі для команди в цьому сезоні. Однак в команді дещо наплутали з номерами.

Одним з новачків "Львова" став Енес Махмутовіч. Гравець з Люксембургу був відсутній на офіційному представленні гравців команди через участь у матчах за збірну своєї країни. На офіційному сайті команди центральний захисник вказаний під номером "22". Той же номер вказаний і на офіційному сайті УПЛ.

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І навіть в заявці на матч проти "Колоса" номер Махмутовіча вказаний як гравець під номером "22" (і з помилкою в імені). От тільки на полі він виступає у футболці під номером "29".

І саме після незначного рикошету від Махмутовіча "Львів" пропустив другий гол на початку другого тайму в матчі проти "Колоса".

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Варто додати, що в цьому матчі деякі гравці "Львова" виступають з іншими номерами, аніж вказано на офіційному сайті клубу. Але ці номера такі ж, як і на сайті УПЛ. Так, ще один захисник Юрій Кравчук змінив номер на "5". Ярослав Богунов тепер виступає під номером "10". З "11" номером на спині тепер виступатиме Велвес.

В заявці клубу немає гравця під номером "29"