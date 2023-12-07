Кадрова революція в Минаї: аутсайдер УПЛ оголосив про розставання з 5 гравцями основи

Закарпатська команда завершила осінню частину чемпіонату на останній сходинці таблиці. Це підштовхнуло керівництво Минаю до радикальних змін.

Першим дзвіночком стало звільнення головного тренеру Минаю Володимира Шарана. На його місце було запрошено культового ексгравця Зорі Желько Любеновича.

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Масштабні зміни в Минаю

На цьому кадрові перестанови не завершилися. За повідомленням офіційного сайту Минаю, команду покинули 5 гравців основи: воротар Олександр Бандура, захисники Дмитро Нємчанінов та Ігор Солдат, півзахисник Сергій Панасенко, а також форвард Олег Вишневський.

Очікується, що найближчим часом клуб попрощається ще з низкою футболістів. Мова йде про Юрія Кравчука, Олександра Мельника, Володимира Одарюка та Андрія Ралюченка. Невідомою залишається доля Валерія Рогозинського та молдовського легіонера Михаїла Гечева, які теж можуть покинути Минай.

Таким чином, команду залишать до 11 гравців. Очевидно, що на їхнє місце Желько Любенович запросить нових виконавців.