Закарпатську команду очолив серб Желько Любенович. Контракт сторони уклали до кінця наступного сезону-2024/2025. Український футбол зовсім не є чужим для нового головного тренера Минаю.

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Свого часу Любенович пограв за декілька українських клубів – Кривбас, Таврію, Олександрію та Зорю. Але найбільшої слави здобув у футболці луганської команди. За його спиною 302 матчі у рамках УПЛ (41 м'яч та 51 асист). Також керманич Минаю у своїй кар'єрі футболіста став володарем Кубка України-2010 у складі Таврії та із Зорею у сезоні-2016/2017 став бронзовим призером української першості.

Відео презентації Любеновича у Минаї

Також Минай оголосив тренерський штаб Любеновича, який допомагатиме сербу у новій команді. Асистентом головного тренера буде Ігор Дудник, із голкіперами буде працювати Андрій Новак. Також у команду прийшов новий лікар – Віталій Деяка.

Перед новим тренерським штабом постає дуже складне завдання – потрібно вивести Минай із зони вильоту з УПЛ. Команда після 14-ти турів посідає останнє 16-те місце в турнірній таблиці першості, набравши лише 6 балів.

До 15-го рівненського Вереса відставання у 2 бали, а до виходу із зони вильоту 7 очок.

Дебют Любеновича на чолі Минаю припаде на матч проти одного з лідерів сезону Кривбаса. Очна зустріч цих команд запланована на 25 листопада (початок о 13:00). Матч буде домашнім для закарпатського клубу.