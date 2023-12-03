Російські терористи знову нагадали про себе. Через зліт ворожого МіГ-31К з аеродрому Моздок по всій Україні пролунала тривога. Тож арбітру довелося зупинити матч Минай – Динамо на 2-й хвилині.

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Перерва тривала майже дві години, після чого знову пролунала тривога. Делегат матчу за згодою представників клубів прийняв рішення про перенесення гри. Поновлювати поєдинок не було сенсу, оскільки на стадіоні "Минай" відсутнє штучне освітлення,

Остаточне рішення щодо нової дати матчу Минай – Динамо буде прийняте пізніше. Скоріш за все, поєдинок буде зіграний вже в наступному році.

Свій наступний матч динамівці зіграють 11 грудня проти київської Оболоні (11 грудня), а Минай проти черкаського ЛНЗ (9 грудня). Для обох команд це будуть останні поєдинки у 2023 році. Після 17 туру в чемпіонаті України буде зимова перерва, яка триватиме два з половиною місяці. Базова дата відновлення чемпіонату України – 24 лютого 2024 року.