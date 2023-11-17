Як вказано на сайті закарпатського клубу, "на зустрічі керівництва з тренерським штабом було прийняте спільне рішення припинити співпрацю". Офіційно причину не вказують. Але варто нагадати, що в цьому сезоні Минай залишається єдиною командою, яка не виграла жодного матчу в УПЛ. Через це команда засіла на останньому місці в турнірній таблиці, після 14 турів набравши лише 6 очок.

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При цьому що за підсумками минулого сезону Володимир Шаран привів команду до найвищих результатів в історії клубу – восьмого місця в турнірній таблиці.

Разом із Володимиром Шараном свої посади залишили тренери Вадим Чернишенко, Сергій Мізін, Ігор Лучкевич та командний лікар Олег Темник.

За інформацією "ТаТоТаке", новим головним тренером Минаю буде призначений Желько Любенович. В Україні серб відомий своїми виступами за Кривбас, Таврію, Олександрію та Зорю. Щодо його тренерської діяльності, то для нього це може бути перша самостійна робота. До цього він працював помічником головного тренера у Зорі U-19, а також був асистентом головного тренера у Желєзнічарі (Панчево).