Минай визначився з головним тренером команди, – ЗМІ

Закарпатський Минай визначився із головним тренером. Ним стане український спеціаліст Володимир Шаран. Його представлять 14 січня.

Саме тоді ужгородська команда вийде із відпустки. Де проведе збори один із аутсайдерів УПЛ наразі невідомо.

Дивіться також Дженоа може звільнити Шевченка: яка ймовірність такого розвитку подій

Від рекомендацій Шарана залежатиме, де закарпатці готуватимуться до весняної частини сезону: у Туреччині, чи вдома, зосередившись на контрольних матчах із командами із сусідніх країн.

Тренерська кар'єра Шарана

Усі свою тренерську кар'єру спеціаліст провів в Україні. Розпочав роботу у Закарпатті, а вже у 2010-му вперше очолив Олександрію. З олександрійцями працював до січня 2012-го та попрямував до Карпат, за які виступав у якості футболіста.

Однак у Львові не затримався. У червні 2013 року повернувся в Олександрію, команду очолював до травня 2021-го.

В Олександрії став іменитим тренером, який вперше в історії вивів клуб у єврокубки. Сталося це у сезоні-2015/2016.

За підсумками сезону-2018/2019 підопічні Шарана здобули "бронзу" УПЛ, тому у наступному сезоні клуб виступав у груповому раунді Ліги Європи.

Минай посідає у чемпіонаті УПЛ передостаннє, 15 місце, набравши десять очок.