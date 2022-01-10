Саме тоді ужгородська команда вийде із відпустки. Де проведе збори один із аутсайдерів УПЛ наразі невідомо.

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Від рекомендацій Шарана залежатиме, де закарпатці готуватимуться до весняної частини сезону: у Туреччині, чи вдома, зосередившись на контрольних матчах із командами із сусідніх країн.

До слова. Минай посідає у чемпіонаті УПЛ передостаннє, 15 місце, набравши десять очок.

Тренерська кар'єра Шарана