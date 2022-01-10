Саме тоді ужгородська команда вийде із відпустки. Де проведе збори один із аутсайдерів УПЛ наразі невідомо.
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Від рекомендацій Шарана залежатиме, де закарпатці готуватимуться до весняної частини сезону: у Туреччині, чи вдома, зосередившись на контрольних матчах із командами із сусідніх країн.
Тренерська кар'єра Шарана
- Усі свою тренерську кар'єру спеціаліст провів в Україні. Розпочав роботу у Закарпатті, а вже у 2010-му вперше очолив Олександрію. З олександрійцями працював до січня 2012-го та попрямував до Карпат, за які виступав у якості футболіста.
- Однак у Львові не затримався. У червні 2013 року повернувся в Олександрію, команду очолював до травня 2021-го.
- В Олександрії став іменитим тренером, який вперше в історії вивів клуб у єврокубки. Сталося це у сезоні-2015/2016.
- За підсумками сезону-2018/2019 підопічні Шарана здобули "бронзу" УПЛ, тому у наступному сезоні клуб виступав у груповому раунді Ліги Європи.