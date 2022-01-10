Именно тогда Ужгородская команда выйдет из отпуска. Где проведет собрание один из аутсайдеров УПЛ пока неизвестно.
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От рекомендаций Шарана будет зависеть, где закарпатцы будут готовиться к весенней части сезона: в Турции или дома, сосредоточившись на контрольных матчах с командами из соседних стран.
Тренерская карьера Шарана
- Все свою тренерскую карьеру специалист провел в Украине. Начал работу в Закарпатье, а уже в 2010-м впервые возглавил Александрию. С александрийцами работал до января 2012-го и направился в Карпаты, за которые выступал в качестве футболиста.
- Однако во Львове не задержался. В июне 2013 года вернулся в Александрию, команду возглавлял до мая 2021-го.
- В Александрии стал именитым тренером, который впервые в истории вывел клуб в еврокубки. Произошло это в сезоне-2015/2016.
- По итогам сезона-2018/2019 подопечные Шарана завоевали "бронзу" УПЛ, поэтому в следующем сезоне клуб выступал в групповом раунде Лиги Европы.