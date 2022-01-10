Именно тогда Ужгородская команда выйдет из отпуска. Где проведет собрание один из аутсайдеров УПЛ пока неизвестно.

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От рекомендаций Шарана будет зависеть, где закарпатцы будут готовиться к весенней части сезона: в Турции или дома, сосредоточившись на контрольных матчах с командами из соседних стран.

К слову. Минай занимает в чемпионате УПЛ предпоследнее, 15 место, набрав десять очков.

Тренерская карьера Шарана