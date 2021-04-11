Минай спростував чутки про відхід Мілевського

Досвідчений нападник Артем Мілевський міг покинути Минай. Дебютант УПЛ спростував цю інформацію.

На рівні чуток

11 квітня з'явилась інформація, що Артем Мілевський вкінці цього сезону вже не буде гравцем Минаю. Головний наставник клубу Микола Цимбал розвіяв ці чутки.

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За його словами, зараз усі підопічні сконцентровані на майбутніх іграх. Сам Мілевський теж зазначив, що інформація не відповідає дійсності і наразі про зміни у контракті мова не може йти.

До міжсезоння в нас ще ряд відповідальних ігор, в тому числі матч з Рухом, тому говорити про якісь кадрові зміни зараз – це абсурд. Можу запевнити, що наразі всі футболісти залишаються у Минаї і всі наші думки виключно про майбутні ігри,

– запевнив керманич.

Форвард перейшов у Минай 1 січня 2020 року. Його чинний контракт розрахований до кінця червня 2022 року. Мілевський вже встиг зіграти за новий клуб 5 матчів в УПЛ, у яких не відзначився результативними діями.

Свій наступний матч Минай зіграє у неділю, 11 квітня, проти Руху у 21 туру УПЛ. Початок зустрічі о 17:00.