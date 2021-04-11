На уровне слухов

11 апреля появилась информация, что Артем Милевский в конце этого сезона уже не будет игроком Миная. Главный наставник клуба Николай Цымбал развеял эти слухи.

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По его словам, сейчас все подопечные сконцентрированы на предстоящих играх. Сам Милевский тоже отметил, что информация не соответствует действительности и пока об изменениях в контракте речь не может идти.

До межсезонья у нас еще ряд ответственных игр, в том числе матч с Рухом, поэтому говорить о каких-то кадровых изменениях сейчас – это абсурд. Могу заверить, что сейчас все футболисты остаются в Минае и все наши мысли исключительно о предстоящих играх,

– заверил тренер.

Форвард перешел в Минай 1 января 2020 года. Его действующий контракт рассчитан до конца июня 2022 года. Милевский уже успел сыграть за новый клуб 5 матчей в УПЛ, в которых не отметился результативными действиями.

Свой следующий матч Минай сыграет в воскресенье, 11 апреля, против Руха в 21 туре УПЛ. Начало встречи в 17:00.