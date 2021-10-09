Минай офіційно отримав нового тренера
9 жовтня 2021 , 14:04Читать новость на русском
Джерело:ФК Минай
Новим головним тренером закарпатського Миная став 54-річний український фахівець Ігор Леонов. У суботу, 9 жовтня, він приступив до виконання своїх обов'язків.
Разом з Ігорем Леоновим до тренерського штабу команди увійшов екс-гравець донецького Шахтаря і збірної України Михайло Старостяк.
Дивіться також Погрожував уболівальнику фізичною розправою: Селезньов потрапив у новий скандал – відеоПісля 9 зіграних турів Минай посідає 13 місце в УПЛ, маючи в активі 6 очок за різниці забитих і пропущених м'ячів 6-12, а також одну гру в запасі.
Хто такий Ігор Леонов
Леонов народився в Криму, основну частину кар'єри гравця провів у донецькому Шахтарі, з яким чотири рази ставав срібним призером чемпіонату України і двічі вигравав Кубок України.
Починав свою тренерську кар'єру в Академії донецького Шахтаря. Потім очолював команди УПЛ — Іллічівець (зараз Маріуполь) і київський Арсенал.
Минай звільнив Кобіна: що відомо
- 29 вересня Минай залишився без головного тренера. Керівництво клубу української Прем'єр-ліги 29 вересня вирішило звільнити наставника команди Василя Кобіна.
- Причиною відставки Кобіна стали невдалі результати Минаю у чемпіонаті України.
- Під керівництвом тренера Минай дебютував в УПЛ у 2020 році. Проте через невдалі результати клуб звільнив тренера у середині сезону-2020/2021.
- Тоді клуб очолював Микола Цимбал. Також у структурі Минаю працював Олександр Севідов, який відсторонений від футболу через скандал з договірними матчами в Україні.
- Влітку 2021 року Кобін повернувся у Минай. Під керівництвом Кобіна Минай зіграв 64 матчі на офіційному рівні, в яких здобув 28 перемог. З Кобіним Минай виграв Першу лігу та виходив в 1/2 Кубку України.