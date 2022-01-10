Милий капуцин став героєм матчу НХЛ: він вкинув шайбу – веселе відео

Маленький капуцин став зіркою перед матчем регулярного чемпіонату НХЛ між Анахаймом і Детройтом. Капуцин Кеті зробила перше вкидання у грі.

Капуцин – зірка у США

Мавпеня є маскотом бейсбольної команди Лос-Анджелес Енджелс, що базується в Анахаймі. Вона взяла участь у церемонії вкидання шайби в матчі НХЛ.

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Дивіться відео, як капуцин вкинув шайбу в матчі НХЛ



Цікаво, що капуцин Кеті з'явилася у Лос-Анджелес Енджелс 21 рік тому. Під час одного з матчів режисер трансляції вивів на екран мавпочку.

Нею була саме Кеті, яка стрибала на трибунах. Під час цього оператор увімкнув уривок з фільму "Ейс Вентура" з Джимом Керрі, що неабияк сподобалося глядачам.

Після виступу Кеті Лос-Анджелес Енджелс відігрався, а мавпеня стало маскотом клубу.