Капуцин – звезда в США

Обезьяна – маскот бейсбольной команды Лос-Анджелес Энджелс, базирующейся в Анахайме. Она приняла участие в церемонии вброса шайбы в матче НХЛ.

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Смотрите видео, как капуцин вбросил шайбу в матче НХЛ

Интересно, что капуцин Кэти появилась в Лос-Анджелес Энджелс 21 год назад. Во время одного из матчей режиссер трансляции вывел на экран обезьянку.

Ею была именно Кэти, прыгавшая на трибунах. Во время этого оператор включил отрывок из фильма "Эйс Вентура" с Джимом Керри, что очень понравилось зрителям.

После выступления Кэти Лос-Анджелес Энджелс отыгрался, а обезьяна стала маскотом клуба.