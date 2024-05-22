Десятки тисяч: скільки коштує пограти з Мілевський у FIFA

Колишня зірка київського Динамо Артем Мілевський опублікував розцінки для фанатів гри FIFA. Провести час з легендою – задоволення не з дешевих.

Артем Мілевський організував приватний клуб Timi10 для поціновувачів гри FIFA. До ексклюзивної спільноти можуть приєднатися усі охочі.

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Бізнес-проєкт Мілевського

Мілевський опублікував прайс з цінами для тих, хто бажає пограти з легендою. Зіграти з ексзіркою можна у нього вдома. Це буде коштувати майже 30 тисяч гривень. Така ж вартість для дітей провести день разом з колишнім форвардом Динамо та збірної України.

А от пограти у FIFA в режимі онлайн із відеодзвінком під час гри – коштує "лише" 5 тисяч гривень.

У подарунок фанати Мілі отримають від нього фірмову шапку.

Мілевський організував клуб для любителів гри FIFA / фото з інстаграму ексфорварда