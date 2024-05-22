Артем Милевский организовал частный клуб Timi10 для любителей игры FIFA. К эксклюзивному сообществу могут присоединиться все желающие.
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Бизнес-проект Милевского
Милевский опубликовал прайс с ценами для тех, кто желает поиграть с легендой. Сыграть с экс-звездой можно у него дома. Это будет стоить почти 30 тысяч гривен. Такая же стоимость для детей провести день вместе с бывшим форвардом Динамо и сборной Украины.
А вот поиграть в FIFA в режиме онлайн с видеозвонком во время игры – стоит "всего" 5 тысяч гривен.
В подарок фанаты Мили получат от него фирменную шапку.
Милевский организовал клуб для любителей игры FIFA / фото из инстаграма экс-форварда
- Напомним, что недавно Артем Милевский присоединился к медиакоманде IGNIS.
- Бывшая звезда Динамо во время одного из матчей успел поссориться с арбитром и провести воспитательную беседу с одноклубниками.
- Очевидно, что в ближайшее время не стоит ожидать возвращения Артема в родное Динамо.