Відповідь Львову, – Мілевський зізнався, як відбулося його повернення у футбол

Екскапітан київського Динамо Артем Мілевський восени 2023 року мав дуже тяжкий період у житті. Він потрапив у лікарню, де 6 днів знаходився у штучній комі.

Проте з допомогою друзів Мілевський зміг подолати труднощі й наразі веде активну соціальну діяльність, відмовився від алкоголю та займається спортом. Нещодавно ж він повернувся до улюбленої справи – гри у футбол.

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Як відбувся камбек Мілевського у футбол

Ексфорвард Динамо та збірної України став гравцем аматорського клубу IGNIS, який виступає в медіалізі. Мілевський розповів, як виник такий варіант:

"Я дуже добре спілкуюся з Андрюхою Шаховим-молодшим (голова пресслужби Динамо, – 24 Канал), а він має хороші відносини з відомим блогером Антоном Скуратовим. У цій команді зібрано багато медійних особистостей – блогери з ютубу, тік-току, які дуже люблять футбол.

Також я підписаний на інстаграм Рух Media Team. Мені дуже подобається їхній проєкт. Одного разу ми сиділи з представниками IGNIS, пили аргентинський чай мате, і вони запропонували пограти за них. Я погодився: "Чому ми не можемо зробити такий самий двіж як Рух Media Team? Тим більше ми зі столиці, всі відомі в медійному просторі. Зробимо відповідь Львову".

Після цього, за словами Мілевського, всі завелися та почали працювати над проєктом. Легенді "біло-синіх" одразу сказали, що потрібно буде відвідувати тренування, з чим він погодився.

Зараз здоров'я дозволяє. Але я відразу сказав команді, що не обіцяю, що буду забивати по 10 голів і віддавати по 10 асистів. На перших етапах після реанімації мені було навіть важко ходити. Взимку я виконав величезний обсяг роботи над собою та повертаюся потихеньку до колишньої форми, тому захотілося перевірити себе,

– розповів Артем.

Мілевський уже провів шість тренувань з командою та заявив, що дуже задоволений колективом.

"Хлопці – молодці! Тренування в IGNIS досить серйозні, наче на зборах. Нещодавно пробіг, аж в очах потемніло. Ми тренувалися в манежі в Конча-Заспі на базі Динамо. Якщо вийде, то будемо там займатися на постійній основі", – розповів екскапітан Динамо.

Зазначимо, що Артем уже дебютував за нову команду та відзначився асистом, а його команда вирвала нічию на останніх хвилинах проти FC GFOX.

. Раніше стало відомо, що Ігор Суркіс запропонував Артему Мілевському працювати у структурі Динамо. Ексфорвард планує бути скаутом у "біло-синіх", проте поки до конкретики в перемовинах не дійшло.

Нагадаємо, що Артем Мілевський закінчив професійну кар'єру влітку 2021 року. На клубному рівні він провів 521 матч, у яких забив 134 голи та віддав 104 результативні передачі. Всього здобув 16 титулів.