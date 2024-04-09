Проте він зміг подолати свої проблеми та повернувся до нормального життя. Наразі Артем веде активну соціальну та медійну діяльність і навіть має пропозицію від київського Динамо працевлаштуватися у структурі клубу.

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Мілевському подобаються зміни в житті

Після проходження реабілітації колишній форвард збірної України веде здоровий спосіб життя. Артем Мілевський поспілкувався з уболівальниками та розповів, як йому вдається жити без алкоголю:

Іноді важкувато, іноді нудно. Може навіть і якісь там думки відвідують, але в мене штора стоїть, всі події досі, вони нікуди не зникли, тож перемикає одразу. І плюс дуже допомагає тренажерка, я постійно ходжу. Плюс постійно спілкуюся з багатьма телефоном, постійно в русі. Постійно щось то в телеграмі, то в інстаграмі, то ще десь.

Тобто, постійно спілкування. Познайомився за цей час із величезною кількістю людей. Тому нормально справляюся. Усе добре. Насправді мені вже подобається те, що я не п'ю. Вранці встаєш із нормальною головою, із нормальним обличчям. Це дуже здорово та раджу всім акуратно з цією штукою".

Нагадаємо, що раніше Артем Мілевський розповідав, як дійшов до критичного стану. Після початку повномасштабного вторгнення в нього розпочалася депресія й він рятувався від неї алкоголем, випиваючи щодня грамів по 300 рому або віскі.

Цікаво. Нещодавно 39-річний ексфутболіст вперше повернувся на футбольне поле та взяв участь в аматорському турнірі з футболу, де його команда здобула перемогу з рахунком 3:1.