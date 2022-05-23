Мілан вперше за 11 років підійняв над головою чемпіонський кубок Серії А

Мілан 22 травня вперше за 11 років здобув трофей чемпіона. "Россонері" тріумфували у Серії А.

Сассуоло – Мілан 0:3

Голи: Жиру, 17, 32, Кессі, 36

Мілан та Інтер до останнього туру не могли визначити чемпіона Італії сезону-2021/2022. Однак перед вирішальними матчами перевага була на стороні "россонері", які випереджали прямого конкурента у турнірній таблиці на два очки, пише 24 канал.

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Вже у першому таймі гості зробили рахунок зустрічі розгромним – 0:3. На 17-й хвилині Леау класно на фланзі обіграв опікуна, вирвався до вільний простріл та віддав під удар Жиру. Олів'є пустив м'яч поміж ніг голкіперу та забив ганебний для воротаря гол – 0:1.

Менше 20 хвилин знадобилось французькому нападнику, щоб подвоїти перевагу гостей. Знову Леау не було рівних у боротьбі на фланзі, він віддав у воротарський на абсолютно вільного Жиру, який оформив дубль вже у першому таймі – 0:2.

Останній гол у першій 45-хвилинці та загалом у зустрічі забив Кессі. Мілан вдало використав високий пресинг, який змусив суперника помилитись та віддати м'яч. Леау за схожим сценарієм двох минулих голів віддав передачу у центр штрафного. Кессі потужним ударом в один дотик прошив сітку воріт Сассуоло. Леау віддав три результативні передачі.

"Россонері" розтрощив суперника на очах рідних уболівальників опонента – 0:3. У паралельному матчі перемогу з ідентичним рахунком здобув Інтер, який переграв Сампдорію (0:3). Але навіть це не дозволило "нерадзуррі" здобути чемпіонство.

Мілан випередив Інтер на все ті ж два очки – 84 проти 82-х у "нерадзеррі".

Третє позицію у сезоні посіло Наполі (73 пунктів).

Востаннє Мілан здобував чемпіонський трофей Серії А ще у сезоні-2010/2011. З того часу тріумфали лише дві команди – Ювентус та Інтер. Цікаво, що туринці посіли цього року лише четверту позицію, поступившись третьому Наполі дев'ятьма очками.

Мілан – чемпіона Серії у сезоні-2021/2022.

Сассуоло – Мілан: відеоогляд матчу