Сассуоло – Милан 0:3

Голы: Жира, 17, 32, Кэсси, 36

Милан и Интер в последний тур не могли определить чемпиона Италии сезона-2021/2022. Однако перед решающими матчами преимущество было на стороне "россонери", опережавших прямого конкурента в турнирной таблице на два очка, пишет 24 канал.

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Уже в первом тайме гости сделали счет встречи разгромным – 0:3. На 17-й минуте Леау классно на фланге обыграл опекуна, вырвался в свободный прострел и отдал под удар Жиру. Оливье пустил мяч среди ног голкипера и забил позорный для вратаря гол – 0:1.

Меньше 20 минут понадобилось французскому нападающему, чтобы удвоить преимущество гостей. Снова Леау не было равных в борьбе на фланге, он отдал во вратарский на совершенно свободного Жира, оформившего дубль уже в первом тайме – 0:2.

Последний гол в первой 45-минутке и вообще во встрече забил Кэсси. Милан удачно использовал высокий прессинг, заставивший соперника ошибиться и отдать мяч. Леау по схожему сценарию двух прошлых голов отдал передачу в центр штрафного. Кэсси мощным ударом в одно касание прошил сетку ворот Сассуоло. Леау отдал три результативных передачи.

"Россонери" разбил соперника на глазах родных болельщиков оппонента – 0:3. В параллельном матче победу с идентичным счетом одержал Интер, обыгравший Сампдорию (0:3). Но даже это не позволило "нерадзурри" завоевать чемпионство.

Милан – чемпиона Серии в сезоне 2021/2022.

Милан опередил Интер на все те же два очка – 84 против 82-х в "нерадзерре".

Третье место в сезоне заняло Наполи (73 пункта).

В последний раз Милан завоевал чемпионский трофей Серии А еще в сезоне-2010/2011. С тех пор триумфали только две команды – Ювентус и Интер. Интересно, что туринцы заняли в этом году лишь четвертую позицию, уступив третье Наполи девять очков.

Сассуоло – Милан: видеообзор матча