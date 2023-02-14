Чемпіони Італії воскресають: Мілан відкрив рахунок у матчі з Тоттенхемом в ЛЧ – відео голу

"Россонері" вдало почали гру проти підопічних Конте в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Вже на сьомій хвилині у воротах Форстера розписався Браїм Діас.

Ліга чемпіонів повернулась після паузи у три місяці. У першому поєдинку 1/8 фіналу чемпіон Італії Мілан приймав суперника з Лондону – Тоттенхем, пише 24 канал.

Слідкуйте з нами Мілан – Тоттенхем: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Команда Стефано Пьолі невдало виступала в січні, програвши чотири поспіль матчі. Проте цього разу італійці стартували вдало, відкривши рахунок вже на сьомій хвилині.

Левова доля заслуги у цьому м'ячі лежить на захисникові Тео Ернандесі. Француз на фланзу виграв верхову дуель у Ромеро і вбіг у карний майданчик Тоттенхема.

Після прострілу в центр м'яч дістався Браїму Діасу, який з другої спроби пробив Форстрера. Для іспанця це вже п'ятий гол за Мілан цього сезону.

ВІдео голу Браїма Діаса: