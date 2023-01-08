Сонні "вовки" огризнулися: Рома здійснила неймовірний камбек у матчі з Міланом – відео голів

Підопічні Піолі контролювали гру з Ромою і двічі забили протягом поєдинку. Втім римляни змогли знайти моменти для того, щоб вирвати нічию.

Мілан – Рома 2:2

Голи: Калулу, 30, Побега, 77 – Ібаньєз, 87, Абрахам, 90+3.

У чемпіонаті Італії відбувся центральний матч 17 туру Серії А. В ньому чинний чемпіон країни Мілан приймав претендента на місце в зоні ЛЧ Рому, пише 24 канал.

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Чинні чемпіони Італії непогано проходять по дистанції. Команда Піолі перед початком туру була другою, але у суботу її обігнав Ювентус. Проте перемога над Ромою мала б повернути "россонері" на другу сходинку.

Римляни ж відчайдушно намагаються боротись за місце у топ-четвірці. Підопічні Жозе Моуріньо посідають шосту сходинку, маючи чотири бали відриву від четвертого Інтера. Тому тріумф на "Сан-Сіро" суттєво покращив би позиції "вовків".

Мілан контролює гру

Попри всі кадрові проблеми Мілан виглядав гостріше у звітній грі. Чемпіони відкрили рахунок в середині першого тайму. Допоміг у цьому кутовий. Після подачі Тоналі момент для удару знайшов Калулу. Патрісіу був безсильним.

Відео голу Калулу:

У Роми взагалі нічого не клеїлось в атаці. Абрахам і Дібала розчинились, а посилювати напад було ніким. Що й говорити, якщо Моуріньо випускав на заміну Матіча та молодого форварда Тахіровича.

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Мілан же контролював гру і дочекався можливості відзначитись вдруге. Зробив це хавбек Побега, який вийшов на заміну і вдало скористався передачею від Леау та рикошетом від опонента.

Як забивав Побега:

Пробудження "вовків"

Лише після другого пропущеного гості активізувалися і нанесли перший постріл у ствір ворот. І він одразу виявився результативним! Це центрбек Ібаньєз головою замкнув подачу з кутового від Пеллегріні.

Гол Ібаньєза:

На куражі римляни побігли відіграватися і таки домоглися свого. Вже на третій компенсованій хвилині після подачі зі стандарту знайшов момент для удару Матіч. Його постріл був відбитий, але першим на добиванні був Абрахам.

Рятівний м'яч Роми:

Цього Ромі було достатньо, адже нічия дозволила залишитись на відстані трьох балів від топ-четвірки. У свою чергу "россонері" не повернулись на другу сходинку, а лише наздогнали Ювентус, поступаючись туринцям за різницею голів. До лідера Наполі тепер 7 очок.