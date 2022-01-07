Ібра та Жиру зробили гру: Мілан завдав чергової поразки Моурінью в Серії А – відео голів
7 січня 2022 , 09:39Читать новость на русском
Джерело:24 канал
У четвер, 6 січня, у рамках 20 туру Серії А Мілан приймав Рому. Матч завершився перемогою господарів із рахунком 3:1.
Мілан – Рома 3:1
Голи: Жиру, 8 (пен), Мессіас, 17, Леау, 82 – Абрахам, 40
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Ветерани господарів поля Златан Ібрагімович та Олів'є Жиру зробили гру. Жиру реалізував пенальті на 8-й хвилині, незабаром Жуніор Мессіас подвоїв перевагу господарів поля.
Ібрагімович вийшов на поле на 78 хвилині замість Жиру. На той момент Теммі Абрахам відіграв один м'яч, проте Леау з передачі Златана знову довів перевагу Мілана до двох м'ячів. Щоправда, наприкінці гри Златан не реалізував пенальті, але на результат це не вплинуло.
- Мілан набрав 45 очок і посідає 2-ге місце в Серії А, у Інтера лише на очко більше. Рома має 32 очки і знаходиться на 7-й позиції.
Мілан – Рома відеоогляд