Ювентус – Наполі 1:1

Голи: К'єза, 54 – Мертенс, 23

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Наполі з кінця осені конкретно забуксував – 8 пунктів за 8 попередніх турів. Ювентус навпаки почав стабільно набирати очки, пропустивши лише один гол у 5 матчах. Туринський поєдинок міг не відбутися через коронавірусний хаос у неаполітанців і відсутність чітких правил Серії А.

Вже не 23-й хвилині гості вийшли вперед завдяки голу Дріса Мертенса. "Сіньйора" ж змогла відповісти лише на 53-й хвилині, коли Федеріко К'єза зрівняв рахунок.

Команди так і не виявили переможця, а підопічні Алегрі змогли продовжити свою безпрограшну серію до 7-ми матчів. "Зебри" впритул підібралися до зони Ліги чемпіонів.

Ювентус – Наполі відеоогляд