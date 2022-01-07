Милан – Рома 3:1

Голы: Жиру, 8 (пен), Мессиас, 17, Леау, 82 – Абрахам, 40

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Ветераны хозяев поля Златан Ибрагимович и Оливье Жиру сделали игру. Жиру реализовал пенальти на 8-й минуте, вскоре Жуниор Мессиас удвоил преимущество хозяев поля.

Ибрагимович вышел на поле на 78 минуте вместо Жиру. На тот момент Тэмми Абрахам отыграл один мяч, однако Леау с передачи Златана вновь довел преимущество Милана до двух мячей. Правда, в конце игры Златан не реализовал пенальти, но на результат это не повлияло.

Милан набрал 45 очков и занимает 2-е место в Серии А, у Интера лишь на очко больше. У Ромы 32 очка и находится на 7-й позиции.

Милан – Рома видеообзор