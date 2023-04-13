Мілан зробив крок до півфіналу Ліги чемпіонів, мінімально здолавши грізний Наполі

Мілан та Наполі зіграли перший матч чвертьфіналу Ліги чемпіонів. На "Сан Сіро" мінімальну перемогу здобули господарі поля.

Мілан – Наполі 1:0

Гол: Беннасер, 40

Вилучення: Замбо-Ангісса, 74 (Наполі)

Для Мілана на Наполі це був другий матч один проти одного за останні 10 днів. Попередній відбувся в Неаполі і закінчився принизливою поразкою для господарів поля – 0:4. Відтак вони прагнули реваншу.

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Окрім того, для Наполі це перший в історії вихід у чвертьфінал Ліги чемпіонів. Але команда, яка всіх зносить на своєму шляху в чемпіонаті Італії, не хоче на цьому зупинятися. Та Мілан таки знайшов підхід до суперника.

Наполі з перших хвилин кинувся на ворота суперника. І Мілану в деяких моментах відверто пощастило не пропустити гол. Особливо вони повинні завдячувати голкіперу Меньяну, який за перші 25 хвилин здійснив декілька чудових сейвів.

Господарі поля довго не могли відвести гру від своїх воріт. Але небезпечні моменти й на іншій половині поля теж виникали.

Все в матчі вирішив єдиний гол, який було забито на 40-й хвилині. Швидка атака, яку розпочав Браїм Діас. Рафаель Леау вирішив сам не пробивав, а скинув ліворуч на Беннасера, і той потужно пробив у ближній кут воріт. Голкіпер хоч і зреагував, але від його ноги м'яч таки залетів за лінію воріт.

На перерву команди могли йти і за рахунку 2:0, але м'яч після удару К'єра головою після подачі з кутового влучив у перекладину.

У другому таймі Наполі знову почав з тиску на ворота суперника. Але чим менше часу до кінця матч залишалося, тим більше нерви здавали у гостей. І вони починали фолити, заробляючи попередження від арбітра. Закінчилося все тим, що на 70-й хвилині Замбо-Ангісса отримав першу жовту картку в матчі, а за чотири хвилини – ще одну, залишивши Наполі в меншості.

На 78-й хвилині жовту картку отримав і захисник Кім Мін Дже. І теж пропустить наступний матч проти Мілана в Лізі чемпіонів через дискваліфікацію.

Наполі в кінці зустрічі міг врятувати бодай нічию в цьому матчі. Але Меньян діяв вкрай надійно у воротах і не пропустив гол.

Відтак 18 квітня команди вже зіграють в Неаполі. Мілан має перевагу завдяки перемозі в першому матчі, але вона мінімальна. А от в Наполі проблеми зі складом. Щонайменше двоє основних гравців пропускатимуть матч через дискваліфікацію. І невідомо, чи до того часу встигне відновитися нападник Осімхен, без якого гра в команди не йде.

Відеоогляд матчу Мілан – Наполі