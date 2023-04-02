Наполі – Мілан 0:4

Голи: Леау, 17, 59, Браїм Діас, 25, Салемакерс, 67.

В Італії пройшов центральний поєдинок 28 туру Серії А. У недільний вечір лідер турнірної таблиці Наполі приймав чинного чемпіона Мілан, пише 24 канал.

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Підопічні Спаллетті впевнено йдуть до омріяного золота, маючи гандикап у 16 балів над найближчим переслідувачем. А ось на Мілан чекає непроста боротьба за місце в топ-четвірці, адже цей рік підопічні Піолі провалюють.

Наполі зіграв у півноги

Тому недивно, що неаполітанці були явними фаворитами. Правда, господарі не могли розраховувати на свого головного бомбардира Віктора Осімхена. Схоже, це розвалило побудову гри в атаці Наполі або ж лідер Серії А не сильно напружувався.

Хай там як, а Мілан вирішував свої завдання і захопив ініціативу зі старту. Вже до 25 хвилини гості забили двічі. Спочатку Леау реалізував вихід сам-на-сам з пасу Браїма Діаса. А трохи згодом вже сам іспанець забив, вдало підхопивши м'яч у чужому майданчику.

Гості продовжили куражитись після перерви. На 59 хвилині Леау оформив дубль, хитнувши Ді Лоренцо і поціливши під поперечину. Добив неаполітанців Салемакерс. Бельгійцю вдався супердриблінг, під час якого він пройшов трьох та пробив повз Мерета.

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Шанс на реванш в Лізі чемпіонів

Таким чином Наполі зазнає третьої поразки в сезоні Серії А, але його лідерство від цього менш впевненим не стало. Мілан же піднявся на третю сходинку, випередивши Інтер. Втім відстань від п'ятої Роми складає всього один бал.

Вже за півтора тижні у підопічних Спаллетті буде можливість помститися "россонері". Жереб звів Наполі та Мілан в одну пару у чвертьфіналі Ліги чемпіонів, тому на вболівальників очікує ще дві гарячі дуелі.

Відеоогляд матчу Наполі – Мілан: