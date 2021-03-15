Наполі обіграв Мілан: Гаттузо завдав поразки колишній команді – відео

Джерело:24 канал
У неділю, 14 березня, Мілан зіграв на "Сан-Сіро" проти Наполі у рамках 24 туру італійської Серії А. Гол Політано приніс мінімальну перемогу гостям.
Гол: Політано, 49
Вилучення: Ребіч, 90+2 (Мілан)
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Першу небезпеку біля воріт Наполі створили Ернандес та Чалханоглу. Гравці декілька разів обіграли у стіночку, але постріл останнього не вдався.
Зеліньскі міг відкривати рахунок у матчі. Він отримав класне закидання за спину захисника та вже у падінні завдавав удару, але Доннарумма у ефектному стрибку парирував удар.
Через декілька хвилин знову Зеліньскі загрожував воротам Мілана, але м'яч розминувся зі стійкою. Кессі пробивав з дальньої відстані прямо у центр воріт, де перебував Оспіна. Команди за "сухого" рахунку пішли у роздягальню.
На перерві футболістам Наполі вдалось забити швидкий гол. Гості вибігли у класну стрімку контратаку, яку реалізував Політано – 0:1.
Замість того, щоб відігратись Мілан створив собі проблем – вилучення. Щоправда, сталось це у доданий арбітром час. Ребіч не зрозуміло для чого грубо сфолив в атаці та побачив перед собою червону картку та покинув поле.
Мілан – Наполі відеоогляд