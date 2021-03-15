Наполі обіграв Мілан: Гаттузо завдав поразки колишній команді – відео

У неділю, 14 березня, Мілан зіграв на "Сан-Сіро" проти Наполі у рамках 24 туру італійської Серії А. Гол Політано приніс мінімальну перемогу гостям.

Мілан – Наполі 0:1

Гол: Політано, 49

Вилучення: Ребіч, 90+2 (Мілан)

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Першу небезпеку біля воріт Наполі створили Ернандес та Чалханоглу. Гравці декілька разів обіграли у стіночку, але постріл останнього не вдався.

Зеліньскі міг відкривати рахунок у матчі. Він отримав класне закидання за спину захисника та вже у падінні завдавав удару, але Доннарумма у ефектному стрибку парирував удар.

Через декілька хвилин знову Зеліньскі загрожував воротам Мілана, але м'яч розминувся зі стійкою. Кессі пробивав з дальньої відстані прямо у центр воріт, де перебував Оспіна. Команди за "сухого" рахунку пішли у роздягальню.

Класна контратака Наполі

На перерві футболістам Наполі вдалось забити швидкий гол. Гості вибігли у класну стрімку контратаку, яку реалізував Політано – 0:1.

Замість того, щоб відігратись Мілан створив собі проблем – вилучення. Щоправда, сталось це у доданий арбітром час. Ребіч не зрозуміло для чого грубо сфолив в атаці та побачив перед собою червону картку та покинув поле.

У підсумку – 0:1 мінімальна перемога Наполі. Дженнаро Гаттузо завдав поразки колишній команді, за яку виступає протягом довгих 13 років. Зараз його підопічні йдуть 5-ми, у їх активі 50 очок. Мілан із 56 пунктами залишається на 2-й сходинці.

Мілан – Наполі відеоогляд