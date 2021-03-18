Мілан – Манчестер Юнайтед: де дивитися онлайн матч Ліги Європи

Донедавна гранди європейського футболу Мілан та Манчестер Юнайтед "перенесли" поле для визначення сильнішого з Ліги чемпіонів у Лігу Європи. Команди 18 березня зустрінуться у рамках 1/8 фіналу Ліги Європи. Де дивитися поєдинок – далі в матеріалі.

Де дивитися Мілан – Манчестер Юнайтед

Матч Мілан – Манчестер Юнайтед відбудеться на "Сан-Сіро". Поєдинок розпочнеться о 22:00.

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У сезоні-2020/2021 права на показ матчів Ліги Європи в Україні мають холдинг "Медіа група Україна" та провайдер "Воля". Останній передав своє право платформі Megogo.

По телебаченню матч Мілан – Манчестер Юнайтед покаже телеканал "Футбол 3". Початок трансляції о 21:50.

Дивитися онлайн матч Мілан – Манчестер Юнайтед можна на платформі Oll.tv. Однак доступ до трансляції на платформі Oll.tv. вимагає реєстрації та платний.

Найдешевша підписка обійдеться в 109 гривень на місяць. Ця ж трансляція буде доступна і для абонентів мобільних операторів "Київстар" та lifecell. Однак і до неї доступ платний.

Також матч Ліги чемпіонів Мілан – Манчестер Юнайтед показує платформа Megogo. Там доступ до трансляції доступний за передплатою – "Максимальна" за 197 гривень на місяць.

У першому поєдинку, який відбувся на "Олд Траффорд", була зафіксована нічия 1:1. Тому переможець протистояння визначиться у Мілані.