У вівторок, 17 вересня, в Лізі чемпіонів розпочинається основний етап сезону 2023-2024. На перший ігровий день винесені шість матчів, але центральний з них пройде на міланському "Сан-Сіро", пише 24 Канал.

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Гарячий старт в ЛЧ

На культовій арені зійдуться між собою віцечемпіон Італії Мілан та бронзовий призер АПЛ Ліверпуль. Обидва клуби змінили влітку наставників, тому фанатам ще доводиться звикати до нових реалій.

Мілан очолив колишній тренер Шахтаря Паулу Фонсека і його старт можна назвати невдалим. "Россонері" взяли всього два пункти у зустрічах проти Торіно, Парми та Лаціо, але на минулих вихідних нарешті здобули першу перемогу – 4:0 проти Венеції.

Ліверпуль же навпаки прекрасно почав під керівництвом Арне Слота. Мерсисайдці виграли три матчі поспіль із загальним рахунком 7:0, в тому числі розгромивши принципових суперників в особі Манчестер Юнайтед.

Втім перша ж гра після міжнародної перерви завершилась невдало для Ліверпуля. Команда примудрилась програти вдома аутсайдеру Ноттінгем Форест. Тепер підопічним Слота треба відновити реноме в Лізі чемпіонів.

Коли і де дивитися. Мілан – Ліверпуль розпочнеться 17 вересня о 22:00 за київським часом. Пряма трансляція зустрічі буде доступна на ОТТ-платформі Megogo.

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У звітній зустрічі фаворитом вважається Ліверпуль. Коефіцієнт на тріумф підопічних Арне Слота становить 1,94, тоді як Мілана – 3,80. Нічия ж оцінюється у 3,95.

При цьому експерти впевнені у великій результативності в матчі. На "тотал більше 2,5" можна поставити за 1,61, тоді як на ТМ 2,5 – за 2,36. Головними претендентами на забитий м'яч є наступні футболісти:

Мохаммед Салах (Ліверпуль) – 2,40

Дарвін Нуньєс (Ліверпуль) – 2,60

Діогу Жота (Ліверпуль) – 2,70

Луїс Діас (Ліверпуль) – 3,00

Альваро Мората (Мілан) – 3,10

Ноа Окафор (Мілан) – 3,40

Рафаел Леау (Мілан) – 3,80

Крістіан Пулішич (Мілан) – 4,20

Домінік Собослаї (Ліверпуль) – 4,80

Рубен Лофтус-Чік (Мілан) – 5,50

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Історія двох фіналів

Мілан та Ліверпуль провели 4 очних зустрічі в рамках Ліги чемпіонів і дві з них – у фіналах. У 2005 році мерсисайдці здійснили диво-камбек після 0:3 у першому таймі.

Підопічні Рафаеля Бенітеса забили тричі після перерви та здобули трофей у команди Андрія Шевченка по пенальті. А ось за два роки, у 2007-му, Мілан вже взяв реванш – 2:1 з дублем Філіппо Індзагі.