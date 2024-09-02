Поєдинок відбувався на стадіоні "Олд Траффорд". Господарі зазнали нищівної поразки з рахунком 0:3.

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Салах готовий змінити клубну прописку

Одним із героїв зустрічі став легенда мерсисайдців Мохамед Салах. Він був причетний до кожного взяття воріт – в його активі гол і два асисти.

Після фінального свистка єгипетський вінгер шокував уболівальників своєю заявою. Салах натякнув, що залишить Ліверпуль уже наприкінці сезону:

Це мій останній раз, коли я граю на цьому стадіоні. Ніхто не підходив до мене у клубі щодо нового контракту. У мене було дуже хороше літо, багато часу, щоб побути наодинці з собою та трохи поміркувати про хороше. Це мій останній рік у Ліверпулі, і я хочу ним насолодитися. Я відчуваю, що можу вільно грати у футбол – подивимося, що буде наступного року.

Нагадаємо, що Мохамед Салах виступає за Ліверпуль з 2017 року. За цей час він зіграв за "червоних" 352 матчі, в яких забив 214 голів, віддав 92 асисти та здобув 8 трофеїв.

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Зазначимо, що наступний поєдинок Ліверпуль проведе 14 вересня в АПЛ проти Ноттінгем Форест. Стартовий свисток пролунає о 17:00.