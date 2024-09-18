Ефектний камбек: Ліверпуль переміг Мілан у принциповому матчі Ліги чемпіонів

Центральним матчем першого ігрового дня оновленої Ліги чемпіонів став поєдинок між Міланом та Ліверпулем. Принципові суперники подарували уболівальникам видовищний поєдинок.

Мілан – Ліверпуль 1:3

Голи: Пулішич, 3 – Конате, 23, Ван Дейк, 41, Собослай, 67

У вівторок, 17 вересня, на "Сан-Сіро" відбувся матч 1 туру Ліги чемпіонів за участю Мілана та Ліверпуля. Підопічні Паулу Фонсеки першими відкрили рахунок у зустрічі, пише 24 Канал.

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Вже на 3-й хвилині зустрічі форвард "россонорі" Пулішич зняв павутину з воріт Ліверпуля. 25-річний нападник ударом з меж штрафного майданчика відправив м'яч точно в лівий нижній кут воріт. Голкіпер Аліссон нічим не міг допомогти.

Відео голу Пулішича

Підопічні Арне Слота не збиралися поступатися принциповому супернику. До кінця першого тайму м'яч двічі побував у сітці воріт Мілана. Спочатку Конате зрівняв рахунок, а на 41-й хвилині Ван Дей вивів "мерсисайдців" вперед.

Відео голу Конате

Відео голу Ван Дейка

На перерву команди пішли за рахунку 2:1 на користь Ліверпуля.

У другій половині зустрічі Ліверпуль контролював хід поєдинку. А на 67-й хвилині гості збільшили перевагу. Домінік Собослай отримав пас від Коді Гакпо та завдав влучного удару під праву стійку.

Відео третього голу у ворота Мілана

До фінального свистка рахунок не змінився. Мілан зазнав домашньої поразки від Ліверпуля (1:3).

Відеоогляд матчу Мілан – Ліверпуль