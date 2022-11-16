По стопах Шевченка: Мілан має намір перехопити Маліновського у Інтера та Роми

Півзахисник збірної України користується популярністю на Апеннінському півострові. Футболіста Аталанти вирішив запросити до себе навіть колишній клуб Шевченка.

Цього сезону Руслан Маліновський вкрай мало часу грає за Аталанту. Частіше за все півзахисник не виходить в основі і може з'явитися хіба що на заміну.

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Тим часом у ЗМІ постійно потрапляє інформація про можливий відхід українця вже цієї зими. Основним претендентом на Руслана є Марсель, однак кілька клубів Серії А також зацікавились хавбеком Аталанти.

Раніше повідомлялось, що Інтер почав перемовини з Маліновським. Тепер же у боротьбу за півзахисника включився і Мілан. Італійські ЗМІ пишуть, що "россонері" хочуть взимку придбати одразу двох гравців Аталанти.

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Окрім Маліновского, клуб цікавиться колумбійцем Луїсом Муріелем. До слова ще одним претендентом на Руслана є Рома, оскільки українця хоче бачити у своїй команді особисто Жозе Моуріньо.

Історія Маліновського в Аталанті: