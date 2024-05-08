Гравця Першої ліги забрали з вокзалу у ТЦК

У вівторок, 7 травня, гравця Хусту Миколу Сираша прямо з міського вокзалу забрали у ТЦК. Зв'язок з футболістом наразі відсутній.

Футболіста доставили до місцевого ТЦК. Подальша доля Сираша залишається невідомою.

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Гравця ФК Хуст забрали в ТЦК прямо з вокзалу

На момент затримання Сирашу виповнилося 25 років. Однак, як стверджує Хуст футболіста не мали затримувати, оскільки новий закон ще не набрав чинності.

Миколу Сираша – одного з основних гравців ФК Хуст, сьогодні, 7 травня, прямо з міського вокзалу забрали працівники ТЦК та доставили до військомату. На момент затримання футболісту виповнилося 25 років, хоча закон ще не вступив у дію, в славнозвісному Хустському ТЦК свої правила незаконного утримання людей. Звʼязок з футболістом на цей час відсутній. Подальша доля - невідома,

– йдеться у дописі клубу.

Також ФК Хуст додав, що інші команди Першої ліги відмовляються приїжджати у Хуст через дії місцевого ТЦК. Зокрема клуб вважає несправедливим те, що деякі клуби УПЛ визнали "критично важливими" та забронювали від мобілізації.

Декілька клубів в Україні визнали критично важливими обʼєктами, а їхні гравці відповідно - отримали бронювання від мобілізації. Чи можливе проведення всеукраїнських змагань, в яких буде брати участь 3 клуби? Що робити іншим клубам? Про яку конкуренцію та розвиток футболу може йти мова? Чи можуть працювати українські професійні клуби в таких умовах?

– додав ФК Хуст.

Мінспорту надало деяким клубам УПЛ та спортивним підприємствам статус "критично важливих для економіки держави та життєдіяльності її населення". Зокрема вони отримали бронь від мобілізації.

Наразі ФК Хуст грає на вибування з Першої ліги.