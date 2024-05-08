Гравця Першої ліги забрали з вокзалу у ТЦК
Джерело:ФК Хуст
У вівторок, 7 травня, гравця Хусту Миколу Сираша прямо з міського вокзалу забрали у ТЦК. Зв'язок з футболістом наразі відсутній.
Футболіста доставили до місцевого ТЦК. Подальша доля Сираша залишається невідомою.
Читайте також КДК УАФ оштрафував кілька клубів УПЛ: яка причина
Гравця ФК Хуст забрали в ТЦК прямо з вокзалу
На момент затримання Сирашу виповнилося 25 років. Однак, як стверджує Хуст футболіста не мали затримувати, оскільки новий закон ще не набрав чинності.
Миколу Сираша – одного з основних гравців ФК Хуст, сьогодні, 7 травня, прямо з міського вокзалу забрали працівники ТЦК та доставили до військомату. На момент затримання футболісту виповнилося 25 років, хоча закон ще не вступив у дію, в славнозвісному Хустському ТЦК свої правила незаконного утримання людей. Звʼязок з футболістом на цей час відсутній. Подальша доля - невідома,
– йдеться у дописі клубу.
Також ФК Хуст додав, що інші команди Першої ліги відмовляються приїжджати у Хуст через дії місцевого ТЦК. Зокрема клуб вважає несправедливим те, що деякі клуби УПЛ визнали "критично важливими" та забронювали від мобілізації.
Декілька клубів в Україні визнали критично важливими обʼєктами, а їхні гравці відповідно - отримали бронювання від мобілізації. Чи можливе проведення всеукраїнських змагань, в яких буде брати участь 3 клуби? Що робити іншим клубам? Про яку конкуренцію та розвиток футболу може йти мова? Чи можуть працювати українські професійні клуби в таких умовах?
– додав ФК Хуст.
Наразі ФК Хуст грає на вибування з Першої ліги.