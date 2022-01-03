Миколенко звернувся до фанатів Евертона після поразки Брайтону

3 січня 2022 , 11:02
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Джерело:

інстаграм Віталія Миколенка

Новоспечений футболіст Евертона Віталій Миколенко звернувся до ліверпульських фанатів. Віталій був представлений вболівальникам Евертона перед матчем з Брайтоном.

Миколенко: Я вперше відчув, що таке атмосфера на "Гудісон Парк"

Новий клуб Миколенка у яскравому поєдинку поступився Брайтону з рахунком 2:3. Український футболіст був присутній на грі та поділився емоціями.

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Сьогодні я вперше відчув, що таке атмосфера на "Гудісон Парк". Дякуємо за теплий прийом. Я дуже чекаю свого дебюту за Евертон,
– написав Миколенко.

Миколенко став гравцем Евертона

Автор: Михайло Гема