"Це сильна людина": Миколенко назвав переможця бою Усик – Ф'юрі

21 лютого 2024, 22:17
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Джерело:

Sky Sports

Захисник збірної України та Евертона Віталій Миколенко є великим шанувальником боксу. Український футболіст поділився прогнозом на битву за абсолют.

18 травня в Ер-Ріяді відбудеться довгоочікуваний поєдинок двох суперзірок хевівейту – Тайсона Ф'юрі та Олександра Усика. Боксери визначать абсолютного чемпіона світу.

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Миколенко віддав свій голос Усику

Одним з найпалкіших уболівальників Усика буде Віталій Миколенко. Захисник Евертона зізнався, що навіть має телефонний номер уславленого боксера. Крім того, Віталій зробив прогноз на поєдинок.

"Хто найвідоміша людина, чий номер у мене є? Усик.

Що він означає для моєї країни? Це сильна людина, яка допомагає українському народу. Думаю, він найвідоміший український спортсмен. Він показав Україну всьому світу.

Хто переможе у бою Усик - Ф'юрі? Звісно, мій голос – за Усика. Сподіваюся, він переможе. Я великий шанувальник Усика", – розповів Миколенко.

Бій Усик – Ф'юрі: останні новини

  • Нагадаємо, що бій за абсолют повинен був відбутися 17 лютого. Проте через розсічення ока, яке Ф'юрі отримав під час спарингу, поєдинок довелося перенести на 18 травня.
  • Зазначимо, що бій вдруге перенесли через забаганки "Циганського короля". Проте на цей раз організатори застрахувалися від несподіванок непередбачуваного Ф'юрі. Якщо британець знову не вийде на ринг, тоді його замінить хорват Філіп Хргович.
Автор: Сергій Шаховець