Київський клуб знайшов нового суперника
Динамо домовилось з Ліоном та Евертоном про благодійні матчі. Про це повідомив журналіст Ігор Бурбас.
До слова Евертон Миколенка запропонував Динамо зіграти благодійний матч на підтримку України
З Ліоном кияни повинні зіграти до початку кваліфікації Ліги чемпіонів. Раніше повідомлялося, що зустріч попередньо запланована на 12 липня. Гра з Евертоном відбудеться одразу після протистояння з Фенербахче у відборі.
Перед цим Динамо проведе збори у Швейцарії, де також заплановані спаринги з місцевими командами – Сьйон, Лозанна та Івердон-Спорт.
Миколенко вперше зіграє проти Динамо
- За Евертон виступає українець Віталій Миколенко. Він підписав угоду з ліверпульським клубом 1 січня 2022 року. За його трансфер "іриски" заплатили 23,5 мільйони євро Динамо.
- Починаючи з квітня, Віталій є постійним гравцем основного складу "ірисок". Ексзахисник київського Динамо грає під 19-м номером.
- Евертон посів 16-те місце у турнірній таблиці АПЛ у сезоні, що минув. В активі команди 39 пунктів.
- На початку червня власник Евертона Фархад Моширі у відкритому листі до вболівальників повідомив, що англійський клуб запропонував Динамо зіграти товариський матч на "Гудісон-Парк". Всі виручені кошти спрямують на допомогу Україні.