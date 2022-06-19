Київський клуб знайшов нового суперника

Динамо домовилось з Ліоном та Евертоном про благодійні матчі. Про це повідомив журналіст Ігор Бурбас.

До слова Евертон Миколенка запропонував Динамо зіграти благодійний матч на підтримку України

З Ліоном кияни повинні зіграти до початку кваліфікації Ліги чемпіонів. Раніше повідомлялося, що зустріч попередньо запланована на 12 липня. Гра з Евертоном відбудеться одразу після протистояння з Фенербахче у відборі.

Перед цим Динамо проведе збори у Швейцарії, де також заплановані спаринги з місцевими командами – Сьйон, Лозанна та Івердон-Спорт.

Миколенко вперше зіграє проти Динамо

За Евертон виступає українець Віталій Миколенко. Він підписав угоду з ліверпульським клубом 1 січня 2022 року. За його трансфер "іриски" заплатили 23,5 мільйони євро Динамо.

Починаючи з квітня, Віталій є постійним гравцем основного складу "ірисок". Ексзахисник київського Динамо грає під 19-м номером.

Евертон посів 16-те місце у турнірній таблиці АПЛ у сезоні, що минув. В активі команди 39 пунктів.

На початку червня власник Евертона Фархад Моширі у відкритому листі до вболівальників повідомив, що англійський клуб запропонував Динамо зіграти товариський матч на "Гудісон-Парк". Всі виручені кошти спрямують на допомогу Україні.

До речі. Київське Динамо прибуло до України. "Біло-сині" пройшли медогляд та розпочали тренування в столиці.