Миколенко не потрапив у заявку Евертона: це перший матч нового тренера "ірисок"

Евертон 22 січня прийматиме Астон Віллу у матчі АПЛ. Дункан Фергюсон не включив українця Віталія Миколенка у заявку на гру.

Дебют нового тренера без Миколенка

Матч проти Астон Вілли буде першим для нового тренера Евертона Дункана Фергюсона. Аудиторія "ірисок" в Україні значно зросла після трансферу Віталія Миколенка.

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Однак до цієї гри в Україні не буде велика увага. Все через те, що наставник Евертона вирішив не включати Миколенка у заявку на гру.

На фланзі оборони місце зайняв Бен Годфрі.

Нагадаємо, що українець був відсутній на першому тренування 50-річного спеціаліста. Цікаво те, що Миколенко із усією командою прибув на поєдинок проти "левів".

Футболісти Евертона спробують потішити своїх уболівальників перемогою. "Ірискам" потрібно вибиратись із дна таблиці – лише 16-та позиція серед 20-ти клубів АПЛ.

Гра Миколенка в Англії